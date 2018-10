Schneebedeckte Riesling-Trauben hängen in einem Weinberg. Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Nach einer guten und großen Ernte spekulieren viele Winzer in Deutschland jetzt auf Eiswein. Es gebe etliche, die Trauben für die edelsüße Spezialität hängengelassen haben, sagte Ernst Büscher, Sprecher des Deutschen Weininstituts (DWI).



Der Jahrgang biete sich auch an, weil die Trauben auch Ende Oktober noch in einem sehr guten Zustand seien. "Es könnte ein großer Eiswein-Jahrgang werden, wenn die Witterung mitspielt." Ein früher Frost wäre laut Büscher "die absolute Krönung des Jahrgangs".