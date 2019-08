Zur neuen Gipfelwelt gehört auch, dass manches erst gar nicht versucht wird. Die Hoffnung, Trump zum Einlenken im Handelskrieg mit China zu bewegen, haben die Europäer aufgegeben. Zwar appellieren Merkel, Macron und Co. auch diesmal pflichtgemäß an den US-Präsidenten, aber lieber wollen sie über Themen reden, bei denen sich etwas erreichen lässt. Dazu gehört der Konflikt in der Ukraine. Dass Deutschland und Frankreich zuversichtlich sind, die gegnerischen Präsidenten Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj zu einem Gipfeltreffen noch in diesem Jahr zu bewegen, gehört zu den guten Nachrichten aus Biarritz.



Ob die G7 zurückkehren sollen zum G8-Format mit Russland, bleibt dagegen umstritten. Auch hier steht es sechs zu eins. Während Trump eine Wiederaufnahme Russlands für vorteilhaft hält, wollen die anderen Anführer erst Fortschritte im Ukraine-Konflikt sehen. So lautet zumindest die offizielle Darstellung. Trump behauptet, dass manche seiner Kollegen durchaus seiner Meinung seien. Um wen es sich dabei handele, wollte er nicht sagen.