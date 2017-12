Immer mehr Dienste und Plattformen bieten deshalb die so genannte Zwei-Faktor-Authentifizierung ein. Das heißt: Wann immer sich ein Nutzer von einem neuen Gerät oder unbekannten Internetanschluss mit Nutzernamen und Passwort anmelden will, muss einen separaten Zugangscode eingeben - ganz wie beim Online-Banking. Meist kommt dazu das Smartphone zum Einsatz: Entweder muss man dazu eine spezielle App installieren oder bekommt die Zugriffscodes per SMS zugeschickt.