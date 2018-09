Antonio Guterres bei der UN- Vollversammlung in New York Quelle: dpa

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat zum Auftakt der 73. Generaldebatte der UN-Vollversammlung den Verlust von Vertrauen in der Welt beklagt.



"Die Menschen fühlen sich besorgt und unsicher. Vertrauen ist an der Zerreißgrenze. Vertrauen in nationale Institutionen. Vertrauen zwischen Staaten. Vertrauen in eine auf Regeln basierte globale Weltordnung", so Guterres. "Wir haben die Pflicht, ein reformiertes und gestärktes multilaterales System herzustellen und zu unterstützen."