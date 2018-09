Die Rede des UN-Generalsekretärs lässt sich in vielen Passagen als Appell nicht zuletzt an US-Präsident Donald Trump verstehen, der im vergangenen Jahr den Ausstieg der USA aus dem Pariser Abkommen angekündigt hatte und auch auf anderen Feldern die internationale Zusammenarbeit zurückgefahren hat. Trump sollte kurz nach Guterres am Dienstagvormittag (Ortszeit) vor der UN-Vollversammlung das Wort ergreifen. Auf der Rednerliste am ersten Tag der Debatte stehen ferner unter anderen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der iranische Staatschef Hassan Ruhani. Deutschland wird in der UN-Generaldebatte durch Außenminister Heiko Maas (SPD) vertreten, der seine Rede am Freitag halten wird.