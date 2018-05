Zerstörtes Gebiet nach Luftangriffen auf Ost-Ghuta Quelle: dpa

Die trotz UN-Einigung auf eine Feuerpause fortgesetzte Bombardierung der Rebellenenklave Ost-Ghuta in Syrien hat im UN-Menschenrechtsrat scharfe Kritik geerntet. Sowohl UN-Generalsekretär António Guterres als auch der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Said Raad al-Hussein, riefen die syrische Regierung am Montag in Genf auf, die Feuerpause umgehend umzusetzen. Die UN-Resolution fordert unverzüglich eine Waffenruhe von mindestens 30 Tagen, um humanitäre Hilfen zu ermöglichen. Sie gilt für ganz Syrien, also auch für die Kurdengebiete, wo türkische Truppen vorrücken, und das von Regierungstruppen belagerte Ost-Ghuta. Sie nimmt aber die Bekämpfung von Terroristentruppen wie Al-Kaida oder die Nusra-Front ausdrücklich von der Waffenruhe aus.