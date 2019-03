Das Eon-Logo an der Konzernzentrale. Archivbild

Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Der Energiekonzern Eon hat seine Ziele für das vergangene Geschäftsjahr erreicht und will seinen Aktionären mehr Dividende zahlen. Zudem kündigte der Konzern eine höhere feste Ausschüttung für 2019 an. So sollen Aktionäre für das vergangene Jahr 0,43 Euro je Aktie erhalten. Für das neue Geschäftsjahr will Eon eine fixe Dividende von 0,46 Euro zahlen.



Das bereinigte Nettoergebnis des Konzerns stieg dank geringerer Zins- und Steuerbelastung um 5 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro.