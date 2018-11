"Als Soldat war ich sehr diszipliniert. Aber was da geschah! Ich kam in die Wohnung und Frau Ebeling fing an zu heulen. Sie wusste, was sie uns mitteilen musste. Ihr Mann übernahm das Gespräch und es war sozusagen, als ob man auf einmal von den Menschen, die mir am nächsten standen, dass man von diesen Geliebten auf einmal Abschied nahm."