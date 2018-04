Noch immer sind deutschlandweit zahlreiche Lehrerstellen unbesetzt. Spitzenreiter dabei ist Nordrhein-Westfalen, dem es gar an einem Drittel des Gesamtbedarfs fehlt. Das Land Hessen verweist zwar auf eine Auslastung von 104 Prozent, doch fragt man in den Schulen nach, so fehlt es an allen Ecken und Enden. Vor allem das Grundschullehramt hat in den letzten Jahren zunehmend an Attraktivität verloren. Gerade hier ist qualifiziertes Personal besonders wichtig, um eine gute Basis für weiterführende Schulen zu garantieren.