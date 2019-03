Aufruf zum "Haar- und Barterlass" in Oberammergau.

Haareschneiden und Rasieren verboten, heißt es in Oberammergau seit Aschermittwoch. Mehr als ein Jahr vor den Passionsspielen in dem oberbayerischen Ort verkündete Spielleiter Christian Stückl den "Haar- und Barterlass".



Rund 2.400 Oberammergauer werden 2020 das Laienspiel vom Leiden, Sterben und der Auferstehen Jesu aufführen. Der Ort beruft sich auf ein fast 400 Jahre altes Pestgelübde. An den langen Haaren werde sichtbar: "Wir sind jetzt in der heißen Phase", sagte Stückl.