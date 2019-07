Die Grünen hatten sich bislang mit ihrer Forderung, den Klimaschutz ins Grundgesetz aufzunehmen, nicht durchsetzen können. Im vergangenen September brachten sie einen Antrag in den Bundestag ein, der scheiterte. Für die Bundesregierung berät das sogenannte Klimakabinett über Maßnahmen zur Reduzierung der CO2-Emissionen in Deutschland. Am 20. September soll es ein Paket vorlegen. Bis dahin will die Regierung keine Zwischenstände und Positionen einzelner Häuser öffentlich diskutieren, wie die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer und Sprecher der beteiligten Ministerien erneut bekräftigten.