Viele Nachrichten, die in letzter Zeit bei Grünen-Politikern eingingen, seien in hohem Maße aggressiv. Die Absender hätten "jede Scham und jede Hemmung verloren". Noch stärker als Bundespolitiker sind laut Habeck aber engagierte Menschen in der Kommunalpolitik oder in Vereinen solchen Bedrohungen ausgesetzt.