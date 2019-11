Der Fucus des Handelns will Habeck nicht auf die Zukunft, sondern auf die Gegenwart lenken. "Wir müssen jetzt in der Gegenwart so energisch wie möglich handeln … um die Zukunft möglich zu machen." Wichtig sei auch, dass Vertrauen in die Demokratie zu stärken. "Wenn wir den Klimaschutz stärken, kämpfen wir auch für menschliche Gesellschaft. Wer das Klima schützt, der schützt die offene, freiheitliche Gesellschaft." Habeck erhielt standing ovations für seine emotionale Rede von den rund 800 Delegierten in Bielefeld. Der dreitägige Parteitag mit dem Motto "Mehr wagen, um nicht alles zu riskieren" steht im Zeichen der Vorstandswahlen am Samstag. Die Wiederwahl der beiden Vorsitzenden Annalena Baerbock und Habeck gilt als sicher.