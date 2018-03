In jedem Fall haben einige Sicherheitspolitiker schon einmal vorschnell Spekulationen geäußert, die russische Regierung müsse in den Hack involviert sein. Doch die angeblichen Indizien, die dieser Spekulation zugrunde liegen, sind extrem dünn. Mal wird davon gesprochen, die verwendete Schadsoftware sei auf Computern bearbeitet, auf denen ein kyrillischer Zeichensatz installiert gewesen sei. Allerdings ist bisher noch gar keine Schadsoftwareprobe aus dem Angriff auf den Informationsverbund Berlin-Bonn bekannt.



Dann wird argumentiert, die Zeitstempel würden ausweisen, dass zu üblichen Moskauer Bürozeiten an der Schadsoftware gearbeitet worden sei. Wenn endlich mal ein Stück der eingesetzten Schadsoftware vorliegen würde, können Zeitstempel natürlich leicht manipuliert sein, um Ermittler in die Irre zu führen.