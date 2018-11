Zugang zu den Ingérop-Servern verschafften sich die Hacker laut "Le Monde" in der Nacht zum 11. Juni mit Hilfe einer E-Mail an 1.700 Konzernmitarbeiter, in der dazu aufgerufen wurde, geheime Informationen über das Endlager-Projekt an eine vorgeblich gesicherte E-Mail-Adresse zu schicken. Zehn Tage später begannen die Dokumente im Internet zu kursieren. Dem Blatt zufolge handelte es sich dabei um "vertrauliche, aber nicht allzu sensible Informationen".