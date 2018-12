Der Chaos Computer Club wurde 1981 in Berlin gegründet, um der noch jungen Hacker-Szene in Deutschland eine Plattform zu geben. Die Mitglieder setzten von Beginn an auf spektakuläre Aktionen: So blamierten die Hacker mit dem sogenannten BTX-Hack die Deutsche Bundespost, indem sie unbemerkt 135.000 Mark von der Hamburger Sparkasse abzweigten - und sofort öffentlichkeitswirksam zurückgaben. Über kriminelle Aktionen wie den "KGB-Hack" geriet die junge deutsche Hackerszene jedoch Ende der 1980er Jahre in Verruf.



Seither hat der Verein sich aber zur einer einflussreichen Organisation entwickelt, die scherzhaft auch "Daten-TÜV" genannt wird. Experten des Vereins werden immer wieder vom Bundestag gehört. Zwischen Weihnachten und Neujahr veranstaltet der Verein traditionell den Chaos Communication Congress, zu dem in diesem Jahr in Leipzig wieder 15.000 Besucher erwartet werden.

