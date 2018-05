Chaos Computer Club. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Unter dem Motto "Tu wat" lädt der Chaos Computer Club ab Mittwoch zu seinem Jahreskongress in Leipzig. Bei der viertägigen Veranstaltung geht es um brisante Themen - von Sicherheitslücken und Hackerangriffen bis zum Datenschutz und künstlicher Intelligenz.



Der 34. Chaos Communication Congress (34c3) ist gewachsen und längst ausverkauft. Rund 15.000 Teilnehmer werden in der Leipziger Messe erwartet, wo die Hacker nach mehreren Jahren in Hamburg einen neuen Ort gefunden haben.