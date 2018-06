"Der Befund ist: Es ist ein veritabler Cyberangriff auf Teile des Regierungsnetzes. Es ist ein noch laufendes Verfahren, ein noch laufender Angriff und deswegen wären öffentliche Diskussionen über Details schlicht eine Warnung an den Angreifer, die wir nicht geben wollen", erklärt Schuster. Der Vorsitzende des Geheimdienst-Kontrollgremiums betont: "Eine komplette Schadensbeurteilung wollen wir heute noch nicht machen, das wäre verfrüht". Aber, so Schuster: "Der Geheimnisverrat an sich ist ein beträchtlicher Schaden." Die Bundesregierung versuche, den Vorgang unter Kontrolle zu halten.