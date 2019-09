Das Logo des Online-Lexikons Wikipedia. Archivbild

Die deutsche Version des Online-Lexikons Wikipedia und einige andere Ausgaben in Europa sind stundenlang von einer Online-Attacke lahmgelegt worden. Die Gesellschaft Wikimedia Deutschland berichtete von einem DDOS-Angriff. Bei solchen Attacken werden Server mit einer Flut sinnloser Anfragen bombardiert, bis sie in die Knie gehen.



Auch Nutzer unter anderem in Großbritannien und Frankreich meldeten Probleme. Bei Twitter verkündeten Unbekannte hinter einem frisch eingerichteten Account, sie steckten dahinter.