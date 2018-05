Die Abkürzung "APT" steht für Advanced Persistence Threats. Damit kennzeichnen Sicherheitsexperten ausgefeilte und über lange Zeit geplante Angriffe. Die hier verwendeten Angriffsmethoden werden auch als Tarnangriffe bezeichnet.



Dabei wird Spionagesoftware in viele Millionen Bit-Häppchen aufgeteilt. Jedes dieser Bit-Häppchen wird in ein Datenpäckchen verpackt. In jedem Datenpäckchen steckt also ein Teil harmloser Text und ein Teilchen Spionagesoftware. Die verwendeten Filter in den Sicherheitssystemen können die Schadsoftware nicht erkennen, weil der restliche Text im Datenpäckchen mit einer Prüfsignatur versehen ist, die als harmlos von den Filtern eingestuft wird. Die Schadsoftware wird also bithäppchenweise an den Sicherheitssystemen vorbei auf das Zielsystem geschleust.



(von Peter Welchering)