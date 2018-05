Hackerkongress in Leipzig. Quelle: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Zum Start eines Hackerkongresses in Leipzig haben Tüftler den Blick auf Schwachstellen beim Laden von Elektroautos gerichtet. Der Chaos-Computer- Club (CCC) forderte mehr Sicherheit an Stromtankstellen. "Man kann in zwei Minuten so eine Ladestation auslesen", hieß es.



Zum 34. "Chaos Communication Congress" haben sich 15.000 Teilnehmer angemeldet. In Vorträgen und Workshops beschäftigen sie sich mit Schwachstellen von Computertechnik und Internet, mit Lauschangriffen und Datenschutz.