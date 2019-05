Huthi-Rebellen beginnen mit dem Rückzug. Archivbild

Quelle: Foto: xinhua / dpa

Die Huthi-Rebellen im Jemen haben nach Erkenntnissen der UNO die Kontrolle über die Sicherheit in den Häfen der Stadt Hodeida an die Küstenwache übergeben. Das bestätigte der Leiter der UN-Beobachtermission in dem Krisenstaat, Michael Lollesgaard.



Allerdings müssten noch letzte "Anzeichen" für militärische Präsenz beseitigt werden. Am Dienstag waren die UN vor Ort, um den Abzug der Rebellen zu überprüfen. Über die Häfen kommt ein Großteil der Hilfen für die hungernde Bevölkerung ins Land.