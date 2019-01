Kai Häfner rückt vor der WM-Hauptrunde in den Kader der deutschen Handballer.

Quelle: imago

Häfner wird damit schon am Samstagabend im ersten Hauptrundenspiel in Köln gegen Island zum deutschen Aufgebot gehören. Wegen einer Zerrung von Routinier Steffen Weinhold trainiert der 29-Jährige bereits seit Mittwoch mit der DHB-Auswahl. Weinhold ist nun aber bereit für die zweite Turnierphase. Stattdessen strich Bundestrainer Christian Prokop den in der Vorrunde nicht überzeugenden 21 Jahre alten Semper aus seinem WM-Kader.



Semper bleibt dennoch beim Team in Köln. Für den rechten Rückraum verfügt Prokop mit Häfner, Weinhold und Fabian Wiede jetzt über drei Optionen. Prokop hatte vor dem Turnier ein 28 Spieler umfassendes erweitertes Aufgebot für die WM nominiert. Während der WM sind bis zu drei Wechsel mit Spielern aus diesem Aufgebot möglich - den ersten hat er mit Häfner nun durchgeführt.