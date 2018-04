Trauer nach der Häftlingsmeuterei in Venezuela. Quelle: Juan Carlos Hernandez/ZUMA Wire/dpa

Nach dem Häftlingsaufstand mit 68 Toten sind in Venezuela fünf hochrangige Polizeibeamte festgenommen worden. Wie Generalstaatsanwalt Tarek William Saab mitteilte, werden die Polizisten verdächtigt, die Verantwortung für die "tragischen Ereignisse" in einer Polizeiwache in Valencia zu tragen.



Häftlinge in der Polizeiwache in Valencia hatten am Mittwoch versucht, aus ihren überfüllten Arrestzellen auszubrechen, und mehrere Matratzen in Brand gesteckt. 68 Menschen starben dabei.