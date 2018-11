Pause bei Jamaika-Gesprächen.

CDU, CSU, FDP und Grüne haben ihre Beratungen über einen Einstieg in Koalitionsverhandlungen für ein Jamaika-Bündnis in der Nacht überraschend vertagt. Es soll um 12.00 Uhr weitergehen. Das war am frühen Morgen aus Teilnehmerkreisen zu erfahren.



Zuletzt war die entscheidende Runde der Verhandlungen um Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ins Stocken geraten. Die größten Schwierigkeiten bestehen noch immer beim Klimaschutz, dem Familiennachzug von Flüchtlingen und bei den Finanzen.