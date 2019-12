Ursula Quester sitzt jetzt in ihrem Wohnzimmer, lächelt verloren und wirkt dabei etwas traurig. Sie erinnert sich an ihren Schlaganfall vor einem Jahr und an die einst 800.000 Frauen, die um einen essentiellen Teil ihrer Rente betrogen wurden. Viele davon sind gar nicht mehr da. Sie werden nie Gerechtigkeit erfahren. "Es passiert einfach nichts, es wird totgeschwiegen und wir denken immer, man wartet wohl so lange, bis sich diese Sache biologisch lösen wird."