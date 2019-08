Ein «Sea-Eye»-Kutter fährt ins Mittelmeer auf. Archivbild

Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) hat sich besorgt gezeigt über ein neues italienisches Gesetz mit härteren Strafen gegen Seenotretter, die unerlaubt in italienische Gewässer fahren. Sanktionen gegen Schiffskapitäne könnten die Seenotrettung der privaten Helfer verhindern, hieß es in einer Erklärung.



"Die NGOs spielen eine entscheidende Rolle bei der Lebensrettung von Flüchtlingen und Migranten, die die gefährliche Überfahrt antreten, um Europa zu erreichen", so das UNHCR.