In der Türkei sind in der vergangenen Woche sieben deutsche Staatsbürger festgenommen worden. Vier von ihnen seien inzwischen wieder auf freiem Fuß, dürften aber nicht ausreisen, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts.



Die Vorwürfe gegen sie seien sehr unterschiedlich. Trotz der Häufung von Verhaftungen könne derzeit kein Zusammenhang festgestellt werden. Die Situation werde aber aufmerksam beobachtet. Zu den sieben zählt auch eine 58 Jahre alte Deutsch-Türkin aus Hamburg, deren Fall bereits am Freitag bekannt wurde.