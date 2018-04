heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Nach einem Wintereinbruch sind mehrere Häuser an einer Steilküste im britischen Hemsby wegen Absturzgefahr evakuiert worden. Die etwa zehn Gebäude drohten laut Polizei ins Meer zu stürzen. Schnee, Eis und starker Wind beschleunigen die Erosion an der ostenglischen Nordseeküste erheblich.



"Vor fünf Stunden hatte ich noch neun Meter Garten - jetzt ist er weg", sagte ein Anwohner nach der Evakuierung britischen Medien. Bereits im Dezember 2013 waren fünf Häuser in dem Ort im Meer verschwunden.