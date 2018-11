Nach dem Einsturz zweier Gebäude in der südfranzösischen Hafenstadt Marseille werden weiter mindestens acht Menschen vermisst. Sie sollen sich möglicherweise in einem der Häuser zum Unglückszeitpunkt aufgehalten haben, sagte Innenminister Castaner.



Er sei "wenig optimistisch", da es kaum Chancen auf Hohlräume in den Trümmern gebe. Bürgermeister Gaudin sagte, es müsse mit Toten gerechnet werden. Das Unglück hatte sich im Stadtzentrum nur wenige Schritte vom Alten Hafen entfernt ereignet.