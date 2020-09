Häusliche Gewalt

Quelle: dpa

Weit mehr als ein Drittel der Frauen, die in Deutschland durch Verbrechen getötet werden, sind Opfer häuslicher Gewalt. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen hervor, die der Funke Mediengruppe vorliegt.



Demnach kamen 2018 insgesamt 333 Frauen gewaltsam zu Tode, 141 von ihnen in der eigenen Familie. In 123 Fällen waren die Partner oder Ex-Partner die Täter. Die Grünen forderten die Bundesregierung auf, Frauen besser vor schwerer Gewalt in der Familie zu schützen.