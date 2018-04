Der Bürgerrechtsanwalt Jiang Tianyong wurde verurteilt. Quelle: Ng Han Guan/AP/dpa

Der bekannte chinesische Bürgerrechtsanwalt Jiang Tianyong ist zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Changsha befand den 46-Jährigen der "Anstiftung zur Untergrabung der Staatsgewalt" für schuldig.



In der Verhandlung vor drei Monaten hatte Jiang Tianyong ein Geständnis abgegeben. Menschenrechtler sprachen von einem erzwungenen Schuldbekenntnis. Der Fall wird in Deutschland besonders beachtet, da sich Jiang Tianyong bereits mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) getroffen hatte.