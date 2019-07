«Four Ladies of Hollywood Gazebo». Archivbild

Ein 25-jähriger Kalifornier muss für ein Jahr ins Gefängnis, weil er auf dem "Walk of Fame" in Hollywood eine Statue von Filmlegende Marilyn Monroe gestohlen hat. Eine Richterin in Los Angeles verhängte die Strafe.



Der Mann war auf die Kunstskulptur "Four Ladies of Hollywood Gazebo" geklettert und hatte die Monroe-Statue abgesägt. Er war der Polizei bereits bekannt. Im vorigen Jahr hatte er mit einer Spitzhacke die Sternenplakette von Donald Trump auf dem "Walk of Fame" zertrümmert.