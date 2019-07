Alek Sigley bei seiner Ankunft am internationalen Flughafen Peking.

Quelle: dpa

Ein australischer Student wurde aus der Haft in Nordkorea entlassen. Der 29-Jährige sei in Sicherheit und es gehe ihm gut, sagte Australiens Premier Scott Morrison. Bei der Freilassung habe Schweden geholfen.



Einem Medienbericht zufolge ist er nun in China und reist später nach Japan, wo seine Ehefrau wohnt. Der Student aus Perth ist angeblich der einzige ständig in Nordkorea lebende Australier. Er galt seit Anfang letzter Woche als vermisst und war Medien zufolge verhaftet worden.