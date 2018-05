Mesale Tolus Vater Ali Riza Tolu in Istanbul. Archivbild Quelle: Mehmet Guzel/AP/dpa

Knapp acht Monate nach seiner Festnahme wegen Terrorverdachts ist der Ehemann der in der Türkei inhaftierten deutschen Journalistin Mesale Tolu aus dem Gefängnis entlassen worden. Er habe seinen Schwiegersohn Suat Corlu aus der Haftanstalt in Silivri abgeholt, sagte Mesale Tolus Vater Ali Riza Tolu.



Ein Gericht in Istanbul hatte entschieden, Corlu bis zu einem Urteil in dem Verfahren wegen Terrorvorwürfen auf freien Fuß zu setzen. Mesale Tolu sitzt weiter in Haft.