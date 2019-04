Vormarsch von General Haftar-Truppen

Quelle: Reuters

Der UN-Sicherheitsrat in New York wird sich heute auf Antrag Großbritanniens mit der Lage in dem nordafrikanischen Krisenstaat befassen, wie Diplomaten sagten. Einheiten von General Chalifa Haftar standen am Donnerstagabend weniger als 30 Kilometer vor Tripolis, wo die international anerkannte Einheitsregierung ihren Sitz hat. Die Einheiten von Haftars sogenannter Libyschen Nationalen Armee (LNA) bezogen an einer Straßensperre 27 Kilometer von Tripolis entfernt Stellung, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP vor Ort berichtete. Dort befanden sich mindestens 15 Pickups mit Luftabwehrgeschützen und dutzende Männer in Militäruniformen. LNA-General Abdessalem al-Hassi sagte, der Kontrollposten sei ohne Gefechte eingenommen worden.