Mulla Krekar. Archivbild

Ein in Italien verurteilter Islamist ist in Norwegen für vier Wochen in U-Haft genommen worden. Das bestätigte der Anwalt des 63-Jährigen dem Sender TV2. Gegen den Entschluss werde Berufung eingelegt, kündigte er an.



Der in Norwegen lebende irakische Kurde Mulla Krekar war am Montag aufgrund eines italienischen Haftbefehls festgenommen worden. Kurz zuvor war er in Italien in Abwesenheit zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt worden - wegen Führens eines Terrornetzwerks mit Verbindungen zum IS.