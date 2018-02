Der 46-Jährige hat die Vertretung Ecuadors in London seit 2012 nicht mehr verlassen. Er befürchtet, beim Verlassen des Gebäudes festgenommen und in die USA ausgeliefert zu werden. In ihrem Antrag schrieben Assanges Anwälte, dass sein fünfeinhalbjähriger Botschaftsaufenthalt in der britischen Hauptstadt "einer Gefängnisstrafe gleichkommt". Dies überzeugte Richterin Emma Arbuthnot nach eigenen Angaben aber nicht.