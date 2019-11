Die Beschuldigte soll den Haushalt verrichtet haben, während ihr Mann für den IS kämpfte. Dafür erhielt A., die eine Kalaschnikow besessen haben soll, auch Geldzahlungen vom IS. Später siedelte das Paar nach Syrien um, wo A. wieder den Haushalt führte. Anfang 2019 wurde die Beschuldigte von kurdischen Sicherheitskräften gefangen genommen und in das Flüchtlingslager Al-Hol gebracht.



Die Türkei hatte am Freitag zwei Frauen nach Deutschland abgeschoben. Bei ihrer Ankunft in Frankfurt wurden sie von der Bundespolizei in Empfang genommen. Während A. festgenommen wurde, wurde die zweite Frau der Landespolizei Niedersachsen übergeben, wie eine Sprecherin des Landeskriminalamts Niedersachsen der Nachrichtenagentur AFP sagte. Demnach kam die Frau später wieder auf freien Fuß.