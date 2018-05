Vor gut zwei Jahren kam Yamen A. in Deutschland an. Im Herbst 2015, als jeden Tag Tausende Schutzsuchende die Bundesrepublik erreichten. Der Syrer kam als Minderjähriger ins Land, inzwischen ist er 19 Jahre alt. In einem schmucklosen Plattenbau in Schwerin soll er einen schweren Bombenanschlag geplant haben. Sein Fall reiht sich ein in eine traurige Serie von Anschlägen und Anschlagsversuchen in Deutschland und weist Parallelen zu anderen Fällen auf, in denen sich junge Männer dem Terror verschrieben. In der Dimension des geplanten Anschlags steche der Fall aber heraus, heißt es in Sicherheitskreisen. Wie groß war die Gefahr? Und was folgt daraus?