Assange auf dem Balkon der Botschaft von Ecuador. Archivbild Quelle: Constantin Eckner/dpa

Wikileaks-Gründer Julian Assange wird sein Botschaftsexil in London wohl weiterhin nicht verlassen. Ein Gericht in der britischen Hauptstadt entschied erneut, dass der Haftbefehl gegen den 46-Jährigen bestehen bleibt.



Assange war 2012 wegen Vergewaltigungsvorwürfen in Schweden in die Botschaft Ecuadors geflüchtet. Die Ermittlungen in Schweden wurden 2017 eingestellt. Die britischen Behörden werfen Assange aber vor, Kautionsauflagen verletzt zu haben, als er in die Botschaft flüchtete.