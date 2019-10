Laut Staatsanwaltschaft soll sich die Tat am vergangenen Samstag während des Dienstes ereignet haben. Demnach hätten sich die Polizisten an einer Frau sexuell vergangen, die sich in behördlichem Gewahrsam befand. Zu den Vorwürfen hätten sich die Beamten bisher nicht geäußert, so der Sprecher der Erfurter Staatsanwaltschaft. Weitere Einzelheiten will die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht bekannt geben.