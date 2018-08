John Lennon wurde im Dezember 1980 in New York erschossen. Quelle: AP/dpa

Der für den Mord an Beatles-Star John Lennon (1940-1980) verurteilte Mark David Chapman (63) bleibt für mindestens zwei weitere Jahre im Gefängnis. Eine Bitte um vorzeitige Entlassung lehnte die zuständige Behörde im US-Bundesstaat New York ab.



Seine Freilassung wäre mit "dem Wohlergehen und der Sicherheit der Gesellschaft nicht kompatibel", hieß es in der Begründung. Es war das zehnte abgelehnte Entlassungsgesuch des Mannes, der im Dezember 1980 John Lennon in New York erschossen hatte.