Hagel liegt nach einem Sturm vor dem Parlamentsgebäude.

Quelle: Mick Tsikas/AAP/dpa

Starker Regen und Gewitter sind über Teile der Brandgebiete im Südosten Australiens gezogen. In der Hauptstadt Canberra gingen, wie zuvor in Melbourne, golfballgroße Hagelkörner nieder. Autos und Häuser wurden demoliert.



Das Wetteramt warnte vor heftigem Wind und schweren Gewittern für die Bundesstaaten New South Wales, Victoria und Queensland. Auch Sturzfluten seien möglich. Es gab auch Berichte über andere Wetterextreme: Im Internet kursierten Bilder eines gewaltigen Sandsturms in New South Wales.