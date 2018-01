1.000 Kilometer östlich von Detroit, in Brooklyn, New York, leben die Linken und Liberalen, die Patty und Lisa so vehement bekämpfen. Eine von ihnen ist Linda Fittante. Die 47-Jährige ist Anhängerin von Bernie Sanders. Vor der Wahl hat sie als Volunteer Wahlwerbung für die Demokraten gemacht. Ihre tägliche Dosis Politik holt sie sich vor allem über die Sozialen Medien. Gelegentlich liest sie die "New York Times" und die "Washington Post". Facebookseiten wie "100 percent fed up" sind für sie "Fake News".