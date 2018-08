Uber soll Toyotas vom Typ Sienna bekommen. Archivbild Quelle: Andrew Gombert/EPA/dpa

Toyota setzt in der Entwicklung des autonomen Fahrens auf eine erweiterte Partnerschaft mit dem US-Fahrdienstvermittler Uber. Der japanische Autobauer will 500 Millionen US-Dollar in Uber investieren, wie Toyota in Tokio mitteilte. Die beiden Unternehmen arbeiten bereits in anderen Bereichen zusammen.



Toyota werde Minivans vom Typ Sienna mit der selbstfahrenden Technologie von Uber ausstatten. Diese sollen dann wiederum beim Fahrdienstvermittler in einem Pilotprojekt ab 2021 getestet werden.