Der FC Bayern München muss im Halbfinale des DFB-Pokals beim SV Werder Bremen antreten. Die zweite Vorschlussrundenbegegnung bestreiten Zweitligist Hamburger SV und RB Leipzig. Das ergab die Auslosung durch Nationalspielerin Lena Goeßling am Sonntagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.



Die Spiele finden am 23./24. April statt, nur wenige Tage zuvor (20. April) empfangen die Bayern in der Liga die Bremer Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt.