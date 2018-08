Ein Rollator und ein Rollstuhl stehen in einer Pflegeeinrichtung. Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Die NS-Opferrente wird bei Pflegeheim-Aufhenthalten um fast die Hälfte gekürzt. Von durchschnittlich 600 Euro bleiben Betroffenen nur noch gut 300 Euro. Die Regierung will trotz Kritik an der Praxis festhalten, teilte ein Sprecher von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) mit.



Der Parlamentarische Geschäftsführer der Linken-Fraktion, Jan Korte, zeigte sich empört: "Es ist sehr beschämend, dass Überlebenden des NS-Terrors in ihren letzten Lebensjahren so eine Diskriminierung angetan wird."