Und schließlich ist da noch die Elektromobilität: in den kommenden drei Jahren wollen die deutschen Autoproduzenten ihr Angebot von aktuell 30 auf dann 100 Modelle mehr als verdreifachen, kündigte Mattes an. Die Branche werde 40 Milliarden Euro in alternative Antriebe investieren, den größten Teil davon in den elektrischen Antrieb. Doch auch die Politik müsse etwas tun und die Ladeinfrastruktur ausbauen Nur so könne man bis 2025 in Europa den Anteil der Elektrofahrzeuge auf 15 Prozent steigern - aktuell sind es nur gut zwei Prozent.