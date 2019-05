Zollhund «Luke» schnüffelt an einem Flughafen an einem Koffer.

Zoll-Spürhund "Luke" hat in seinem ersten halben Jahr am Düsseldorfer Flughafen insgesamt 1,2 Millionen Euro Bargeld an Passagieren erschnüffelt. Laut Zoll ist "Luke" der einzige ausgebildete Bargeld-Spürhund in Deutschland.



Seit 2007 müssen mehr als 10.000 Euro Bargeld beim Zoll angemeldet werden, wenn sie in die oder aus der EU gebracht werden. Das soll Terrorfinanzierung, Geldwäsche und Drogenhandel erschweren. "Luke" erschnüffelt Euro, US-Dollar, britische Pfund und türkische Lira.